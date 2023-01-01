Алёна Бронникова В Новых Лядах ведётся подготовка к строительству ЖК для сотрудников промпредприятий Всего в технополисе «Новый Звёздный» будет возведено четыре дома Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Алексей Бураков ФРПК"

В микрорайоне Новые Ляды в Перми подрядчик проводит подготовительные мероприятия для строительства будущего жилого комплекса в рамках реализации проекта технополиса «Новый Звёздный». Об этом сообщил гендиректор Фонда развития Пермского края Алексей Бураков.

В своём telegram-канале он написал, что в данный момент ведётся планировка земельного участка и расчистка территории, на месте работают геодезисты, установлены ограждения. По его словам, застройщик уже получил все необходимые разрешения, а к работам приступят после получения положительного заключения от госэкспертизы.

«Всего планируем построить четыре дома — два односекционных и два двухсекционных высотой 9-10 этажей. В них смогут жить более 1,7 тыс. человек. Нашей основной задачей при разработке концепции ЖК было совместить достойный уровень качества жилья с доступностью цен», — рассказал Алексей Бураков.

Новый ЖК будет построен для сотрудников промышленных предприятий, в том числе комплекса АО «Протон-ПМ», который реализует в Новых Лядах проект «Технополис. Новый Звёздный» по созданию производства для перспективных ракет «Ангара». ЖК планируется оснастить новыми технологиями в сфере девелопмента и ЖКХ.

Напомним, ранее, по поручению правительства региона, Корпорация развития Пермского края (КРПК) разработала концепцию развития территории кластера «Новый Звездный» со строительством жилья, возведением образовательного центра нового формата, дошкольных учреждений и другой инфраструктуры для сотрудников «Протон-ПМ». В КРПК сообщали, что площадь жилой застройки в Новых Лядах составит 20,3 тыс. кв. м. Предполагается, что в домах средней этажности разместится 480 квартир. Директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов говорил в апреле о том, что застройщик уже получил финансирование от банка ПСБ и к концу этого года приступит к строительству.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.