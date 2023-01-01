Алёна Морозова Приоритеты и задачи Губернатор Дмитрий Махонин подвёл итоги прошлого года и обозначил задачи по развитию региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 20 апреля выступил с Ежегодным посланием Законодательному Собранию, в рамках которого был представлен отчет о работе правительства за прошлый год. Кроме того,глава региона обозначил планы и приоритетные задачи края на 2023 год. Отдельное внимание он уделил участникам специальной военной операции и тем, кто оказывает им гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что правительство со своей стороны прикладывает все усилия для их поддержки.

Председатель краевого Законодательного Собрания Валерий Сухих отметил, что послание является значимым политическим событием для всего региона, а многие региональные программы, проекты, меры социальной помощи и поддержки регионального бизнеса разрабатывались совместно с депутатским корпусом и принимались на площадках краевого парламента.

«Сегодня регион ставит перед собой большие задачи в самых разных сферах. Несмотря на давление извне, все они реализуемы. Парламентарии продолжат держать руку на пульсе по ключевым направлениям, а самое главное — держать связь с жителями. Только в тесном взаимодействии мы достигнем нашей общей цели — благополучия родного Пермского края», — отметил спикер.

Развитие сферы здравоохранения

Сфера здравоохранения стала первой темой в выступлении губернатора. В прошлом году на её финансирование было выделено 72 млрд руб. Как отметил Дмитрий Махонин, продолжительность жизни в Прикамье к 2023 году увеличилась почти до 71 года. И на это заметно повлияло развитие отрасли в целом.

В крае действуют более двух тысяч медицинских учреждений, каждый год в них обновляется оснащение, закупается современное высокотехнологичное оборудование. Среди них приём пациентов ведут 355 взрослых поликлиник, 55 детских, почти 300 стационарных больниц и более 500 фельдшерско-акушерских пунктов. В данный момент ведётся строительство ещё 10 крупных больниц, и запланировано возведение четырёх поликлиник.

Отдельная задача для региона состоит в сокращении кадрового дефицита врачей. Для увеличения интереса к профессии и улучшению уровня образования медицинских работников в школах Пермского края открылись пять профессиональных классов, в 2023 году запланировано открыть ещё столько же. В прошлом году более 200 специалистов по программам «Земский доктор/фельдшер» и «Медицинские кадры Прикамья» получили в целом 315 млн руб.

В лидерах по рождаемости и молодёжной политике

В особом фокусе у региональных властей находится поддержка семьи, доступное образование и активное вовлечение молодёжи в жизнь Пермского края.

«Семья играет важную роль в жизни каждого человека — это наша опора и поддержка, основа общества и фундамент государства. Чем больше крепких семей, тем успешней и сильней наша страна. Вся работа правительства от повышения рождаемости до создания комфортных и безопасных условий в регионе направлена на поддержку прикамских семей», — заявил губернатор.

Прикамье находится на третьем месте среди регионов ПФО по уровню демографии. Для поддержки молодых семей в крае реализуется несколько программ поддержки. Например, вступившим в брак в 2023 году молодым парам будут выданы две тысячи сертификатов на комплексное обследование репродуктивного здоровья, в январе правительство ввело единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка до 17-летнего возраста.

Местами в дошкольных учреждениях, по словам главы региона, дети обеспечены почти на 100%. Школьников вовлекают в кружки и секции, для них создаются профильные классы и мастерские, чтобы помочь определиться с будущей профессией. В сёлах и малых городах открываются точки роста, где проводятся занятия по робототехнике, конструированию и естественным наукам. Для оздоровления и занятости детей в период летних каникул родители могут получить сертификат на компенсацию отдыха в лагерях.

На базе вузов старшеклассники могут обучаться по профильному направлению в рамках краевого проекта «Открытый университет». Кроме школьников Прикамья, в прошлом году его участниками стали дети из 15 других регионов России. Чтобы абитуриенты поступали в местные вузы, правительство оказывает поддержку в виде увеличения количества мест, выплаты стипендий студентам и премий профессорам и преподавателям.

Пермский край занимает восьмое место в рейтинге России по реализации молодёжной политики. На развитие молодёжных центров в Перми, Соликамске и Чусовом было выделено 120 млн руб. Активную деятельность ведут студенческие и трудовые отряды школьников, а по итогам всероссийского фестиваля «Студенческая весна» Пермь заняла третье место.

Комфортная городская среда

Власти Прикамья реализуют множество проектов по строительству инфраструктуры и дорог, повышают комфортность проживания в городах и доступность муниципалитетов. Улучшить качество жизни позволяет возведение спортивных и культурных объектов, благоустройство общественных пространств, их доступность и современное оборудование. В апреле в рейтинг минстроя России по уровню качества жизни вошли девять городов Пермского края. Чердынь, Чусовой и Краснокамск оказались в нём впервые.

Ключевым направлением является ремонт и реконструкция дорог и мостов, за последние несколько лет в крае набраны высокие темпы реализации дорожного строительства. На его финансирование было направлено более 30 млрд руб. Благодаря выделенным средствам, в крае отремонтировано почти 800 км дорог, а в Перми началось строительство крупнейших дорожных артерий: трассы ТР-53, улиц Крисанова и Строителей. В прошлом году региону удалось отремонтировать 11 мостов регионального значения на сумму более 700 млн руб. В ближайшие три года планируется провести работы ещё на 74 региональных и муниципальных объектах, на это из бюджета предоставят 8,5 млрд руб.

Обновление общественного транспорта также идёт быстрыми темпами. За три года на маршруты вышло 320 современных автобусов. К 300-летию в Пермь поступили 64 новых автобусов и 24 новых трамваев, в этом году будут закуплены ещё 30, а затем ещё 14 новых вагонов.

Прошлый год отметился перевыполнением плана по строительству: застройщики сдали почти на 700 тыс. кв.м жилья больше, чем было намечено, в целом ввели 1,9 млн кв.м. По объёмам расселения аварийных домов Пермский край находится входит в топ-5 среди всех регионов. Так, в 2022 году было снесено 140 тыс. кв.м ветхого жилья, 10 тыс. пермяков получили новые квартиры. Программа капитального ремонта позволяет сохранить старые дома в надлежащем состоянии. В прошлом году на её исполнение было направлено более 2 млрд руб. При этом глава региона выразил недовольство текущей ситуацией и поручил Фонду капремонта увеличить темпы работ.

Повысить уровень комфорта жизни в Пермском крае также позволяет федеральная программа по газификации. Темпы подключения участков к системе снабжения дешёвым топливом заметно увеличились. В прошлом году газ был подведён почти к 22 тыс. домов, в 2023-м планируется обеспечить ещё 16 тыс. По программе регион получил 9 млрд руб. на реализацию, в ближайшие три года ожидается выделение ещё 32 млрд руб.

Вопреки санкциям

Федеральная и краевая поддержка малого и среднего предпринимательства позволяет эффективно развивать бизнес в регионе вопреки санкционному давлению на Россию со стороны недружественных стран.

Финансовая и информационная поддержка предпринимателей в прошлом году вывела Прикамье в лидеры в Приволжском федеральном округе и на шестое место в РФ по вновь зарегистрированному бизнесу. В секторе МСП на сегодняшний день занято треть экономически активного населения в регионе. Заместитель экономического комитета Законодательного Собрания Александр Козюков сообщил, что при правильно выстроенной экономике проще реализовать социальные проекты. Поэтому важнейшим аспектом, по его мнению, является льготная и законодательная поддержка МСП.

«Необходимо понимать, что любое большое предприятие когда-то было маленьким, и сегодня в регионе созданы условия, приняты целые пакеты мер по их поддержке. Пермский край первым утвердил стратегию поддержки развития МСП на 10 лет. Я считаю, что сегодня малому бизнесу выгоднее открывать производства на территории Пермского края, чтобы расти и развиваться», — поделился Александр Козюков.

Присвоение проектам статуса приоритетного стимулирует инвестиционную активность и реализацию необходимых для региона задач. В прошлом году инвестиционный потенциал составил 101%. За год приоритетными были признаны 64 проекта на общую сумму 622 млрд руб. Их воплощение помогло создать 4,5 тыс. дополнительных рабочих мест.

Ещё одно важнейшее направление бизнеса — развитие агропромышленных компаний, повышение урожайности и производства молочной продукции в крае. В прошлом году на развитие сельского хозяйства в виде субсидий было направлено 3,5 млрд руб. В ближайшие три года планируется реализовать более 100 инвестпроектов АПК на 8,5 млрд руб., свыше 4,5 млрд руб. будет привлечено из федерального бюджета.

Объём отгрузки собственного производства пермских организаций по прошлогодним показателям увеличился на 2 трлн рублей. Свою продукцию для 42 российских и зарубежных холдингов поставляют 540 региональных промышленных предприятий. По сравнению с прошлыми периодами количество заказов увеличилось почти в четыре раза.

Приоритетным у властей остаётся и оборонно-промышленный комплекс. На его развитие планируется привлечь 250 млрд руб. Для внедрения научных разработок используются возможности Пермского научно-образовательного центра, оформившего в прошлом году 200 патентов.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что цель промышленных предприятий Прикамья — перейти к технологическому суверенитету и созданию уникальных продуктов. Для выполнения качественных заказов учебные заведения региона активно занимаются подготовкой специалистов с акцентом на рабочие профессии.

Председатель комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Павел Черепанов сообщил, что в этой сфере правительство сделало большие и своевременные шаги. Особенно, в реализации проектов, касающихся колледжей, которые являются площадкой для подготовки специалистов в оборонно-промышленном комплексе.

«Это будет плацдарм для наших промышленных предприятий, особенно для предприятий оборонки, которые сейчас на острие. Они требуют подключения новых сотрудников в ближайшие три-пять лет. И техникумы позволят как раз воспитать и взрастить этих специалистов», — считает он.

Наращивание темпов

Директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов отметил, что все затронутые губернатором области развития Пермского края сосредоточены в комплексном проекте «Технополис «Новый Звёздный», который координирует предприятие. В рамках соглашения между Роскосмосом и правительством региона в Новых Лядах создаётся современное производство ракетных двигателей, организуются высокотехнологичные рабочие места. Также стоит совместная задача по повышению привлекательности жизни в Пермском крае, в том числе благодаря развитию социальной инфраструктуры.

«Уже достигнуты результаты. Построен новый корпус Техно-школы, организована транспортная доступность территории, в ближайшей перспективе — реконструкция объектов здравоохранения и возведение современного жилья. Застройщик уже получил финансирование от банка ПСБ и к концу этого года приступит к строительству. Таким образом, сегодня мы вместе работаем над развитием Пермского края», — рассказал Иван Краснов.

В заключение своего обращения губернатор уточнил, что в прошлом году из федерального бюджета удалось привлечь более 55 млрд руб. на развитие Прикамья. И призвал коллег не сбавлять темпов по привлечению инвестиций и реализации проектов.

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