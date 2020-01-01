КРПК построит в Перми новый микрорайон на 50 тыс. кв. м жилья Корпорация развития Пермского края получит облигационный заём Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Корпорация развития Пермского края (КРПК) займётся реализацией строительного проекта в Новых Лядах (Пермь) для сотрудников «Протон-ПМ». Об этом сообщили в пресс-служба КРПК.

Ранее по поручению правительства региона корпорацией был сформирован проектный офис по развитию территории кластера «Новый Звездный». Сейчас офис разрабатывает концепцию развития нового микрорайона со строительством жилья, возведением образовательного центра нового формата, дошкольных учреждений и другой инфраструктуры.

КРПК решает вопрос привлечения 11 млрд руб. инвестиций в проект. В новом микрорайоне возведут 50 тыс. кв. м жилья. Объекты инфраструктуры будут построены с применением механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

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