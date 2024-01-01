Алёна Бронникова Туристы смогут оплатить посещение природных парков Прикамья через СБП и Mir Pay Эта возможность появилась с июля Поделиться Твитнуть

Павел Фомин

В Пермском крае с июля ввели возможность оплаты посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с помощью СБП и сервиса Mir Pay. Как отмечают в пресс-службе краевого правительства, эта функция позволит проводить платёж без SMS, что упростит процесс оплаты и снизит число ошибок.

Как и прежде, платёжная форма находится на официальном сайте ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» (паркпермский.рф). Этот механизм был внедрён краевым МИРС и пермской финтех-компанией Ckassa. Кроме того, к платёжной форме подключена функция рекарринга, которая «запоминает» пользователя.

«Система предложит плательщику использовать запомненные данные карты, кроме проверочного кода. Рекарринг позволяет ускорить оформление платежа и избежать ошибок при вводе данных карты. Эта система безопасна — она прошла двойной аудит, соответствует требованиям российского ОУД4 (оценочный уровень доверия) и международного стандарта PSI DSS 3.2», — рассказал руководитель Ckassa Андрей Рычков.

Глава МИРС Пётр Шиловских также сообщил, что в дальнейшем будут проработаны решения, благодаря которым посетители ООПТ смогут вносить оплату в местах неустойчивой связи, непосредственно рядом с природными парками.

Напомним, в июле 2023 года вступило в силу постановление правительства Пермского края о введении платы за посещение некоторых ООПТ регионального значения. Сбор установлен в размере 100 руб. с человека. В перечень вошли охраняемые ландшафты «Колчимский (Помянённый) камень» и «Полюд (Полюдов камень)», природный парк «Пермский». В ноябре прошлого года в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии сообщали, что скоро планируется сделать платным также вход в пещеры и на плато Кваркуш, однако точные даты не назывались.

Туристов, не оплативших посещение природного природных парков, могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на сумму от 3 до 4 тыс. руб. В планах у властей поднимать оплату пока нет.

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