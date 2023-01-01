С 29 сентября в Пермском крае начнут штрафовать туристов за неуплату сборов Сумма штрафа может составить 4 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Гора Полюд / фото: со страницы ВКонтакте фонда "Вишерское наследие"

В Пермском крае правительство региона ввело изменения в отношении особо охраняемых природных территорий. В частности, вступило в силу Постановление о запрете на пребывание на этих территориях туристов, которые не имеют разрешения и не уплатили соответствующую плату.

Как пояснили в минприроды, в настоящее время для посещения природного парка «Пермский» и охраняемых ландшафтов «Полюд (Полюдов камень)» и «Колчимский (Помяненный) камень» требуется получить разрешение от ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» и произвести оплату. Нарушение этого требования с 29 сентября 2023 года повлечёт административную ответственность, включая штраф от 3 до 4 тыс. руб.

Оформление разрешения и оплата производятся только на официальном сайте ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» (паркпермский.рф). Дополнительную информацию о процессе оплаты можно найти в разделе «Оформление разрешений и плата за посещение ООПТ Пермского края».

«Мы обращаемся ко всем посетителям с просьбой не игнорировать свои гражданские обязанности», — подчеркнули в министерстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.