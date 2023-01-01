Алёна Бронникова Вход в пещеры на территории Пермского края может стать платным Чиновники планируют расширить список ООПТ, за посещение которых взимается туристический сбор Поделиться Твитнуть

В Пермском крае планируется расширить перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ), за посещение которых взимается туристический сбор. Об этом на заседании комитета заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам 29 ноября заявил начальник управления по охране окружающей среды краевого минприроды Лев Третьяков.

Платным в ближайшее время хотят сделать вход в пещеры и на Кваркуш, который в прошлом году был также передан в управление краевой дирекции ООПТ. Представитель министерства отметил значительный туристический поток в пещеры Прикамья, оказывающий на них существенную нагрузку. Из-за отсутствия троп под угрозой находятся сталактиты и сталагмиты, а в пещере «Геологов-2» туристы разбирают останки реликтовых пещерных медведей. Касательно ландшафта Кваркуш поступило обращение, что от вездеходов туристов страдает растительность, которая в тундре тяжело восстанавливается.

«Планируется расширение перечня ООПТ. Нужно налаживать работу с пещерами и, может быть, Кваркушем. Там точно надо ставить кордон и брать плату. Поэтому Кваркуш мы в самое ближайшее время подключим, тем более что он находится в одном комплексе с Помянённым камнем. Закупку контрольную, насколько знаю, произвели, и, может быть, даже уже в этом году установят», — рассказал Лев Третьяков.

Даты дополнения списка ООПТ платного посещения пока не названы. Конкретные объекты также не обозначены. Известно, что пополнять перечень будут постепенно, начиная с самых популярных, в их числе отмечена Ординская пещера.

Посещение некоторых ООПТ в Прикамье стало платным с 7 июля 2023 года. Сбор установлен в размере 100 руб. с человека. Для жителей близлежащих поселений вход бесплатный. Туристов, не оплативших посещение природного парка «Пермский» и охраняемых ландшафтов «Полюд (Полюдов камень)» и «Колчимский (Помянённый) камень», могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на сумму от 3 до 4 тыс. руб. В планах у министерства поднимать оплату пока нет.

Общее поступление средств на сегодняшний день составило 1,3 млн руб. Количество посетителей, оформивших разрешение — 16,6 тыс. чел., из них 12,5 тыс. посетили объекты с полной оплатой. Полученные деньги направляются на сохранение ООПТ и создание новой рекреационной инфраструктуры: туристические стоянки, навесы, беседки, модульные туалетные кабины. По информации краевого минприроды, в скором времени будут установлены лестницы на Усьвинские столбы и Ветлан, а проект обустройства Каменного города направлен на экспертизу.

Сейчас внести плату можно, зарегистрировавшись, через сайт, либо на месте наличными. Проверку проводят инспекторы. Ведётся работа со Сбербанком, чтобы снабдить инспектора мобильной кассой для безналичной оплаты, однако для этого также потребуются изменения в нормативные акты, так как такой вид внесения платежа разрешён только для кондукторов.

Отмечается, что в основном такая практика направлена на обеспечение безопасности для туристических групп, поскольку в их составе есть и дети, и нетрезвые посетители. Кроме того, группам не требуется в таких случаях отдельно регистрироваться в МЧС, так как при оплате сигнал автоматически уходит в ведомство.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.