Бывший омбудсмен Прикамья Павел Миков начал проводить экскурсии по Перми Он получил диплом о профессиональной переподготовке Поделиться Твитнуть

Фото: страница Павла Микова ВКонтакте

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков на своей странице в соцсетях рассказал, что завершил обучение в Томском университете на курсах профессиональной переподготовки по специальности «Экскурсовод». Теперь он водит экскурсии по городу для всех желающих.

Как пояснил «Новому компаньону» сам Миков его экскурсоводческая деятельность связана с тем, что он работает сейчас в музее-заповеднике «Пермь-36», и в его обязанности входит проведение экскурсий.

«Для этого мне необходим диплом о профессиональной переподготовке. Проведенные экскурсии по Бульвару Советской Армии в Перми — это моя итоговая аттестационная работа. Защитил её на «отлично», — рассказали Миков.

Фото: страница Павла Микова ВКонтакте

В марте этого года стало известно, что Павел Миков оставил пост директора колледжа «Оникс» в связи с истечением трудового контакта с краевым минобром. Ведомство решило его не продлевать. И.о. руководителя краевого учреждения назначили заместителя директора по воспитательной работе Веронику Кошкину.

Впоследствии экс-уполномоченный сообщал, что встал на учёт в Центр занятости населения и работает над общественными проектами, а с апреля он трудоустроился в музей-заповедник «Пермь-36», где занял должность заведующего музейно-методического отдела.

Павел Миков возглавил колледж «Оникс» в марте прошлого года, хотя предложение занять эту должность он получил ещё осенью 2022-го. До этого работал уполномоченным по правам человека в Пермском крае.

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