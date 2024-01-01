Максим Артамонов Экс-обмудсмен Прикамья Павел Миков встал на учёт в Центр занятости населения После увольнения из колледжа «Оникс» он хочет сосредоточиться на общественных проектах Поделиться Твитнуть

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, покинувший должность директора краевого колледжа «Оникс», встал на учёт в Центр занятости населения и работает над общественными проектами. Об этом он сообщил изданию «ФедералПресс».

По словам экс-омбудсмена, в настоящее время он участвует в подготовке Театральной Олимпиады школ — участников краевого движения «Наша школа — эвакогоспиталь». Олимпиада пройдёт 25—27 марта в Перми.

Как ранее писал «Новый компаньон», Павел Миков оставил пост директор колледжа «Оникс» в связи с истечением трудового контакта с краевым минобром. Ведомство решило не продлять его. И.о. руководителя краевого учреждения назначена заместитель директора по воспитательной работе Вероника Кошкина.

Напомним, в конце января Миков сообщал, что уходит в отпуск до конца февраля, и «никаких уведомлений о расторжении трудового договора от министерства образования и науки Пермского края не получал».

Павел Миков возглавил колледж «Оникс» в марте прошлого года, хотя предложение занять эту должность он получил ещё осенью 2022 года.

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