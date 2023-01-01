Экс-омбудсмен Пермского края Павел Миков возглавил колледж «Оникс» Предложение занять должность он получил прошлой осенью Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков стал директором ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс». Информация появилась на сайте образовательной организации.

Напомним, в начале ноября прошлого года Павел Миков сообщал о намерении принять предложенную ему должность директора колледжа «Оникс».

Колледж готовит специалистов среднего звена по ряду дисциплин, связанных с информационными технологиями, педагогикой и дизайном, а также занимается подготовкой квалифицированных рабочих. В образовательном учреждении работает специальное отделение для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Павел Миков занимал пост регионального омбудсмена с 2017 по 2022 год, до этого он работал Уполномоченным по правам ребёнка в Пермском крае. В конце ноября прошлого года Уполномоченным по правам человека в Прикамье был назначен бывший глава Перми и экс-депутат Госдумы Игорь Сапко.

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