Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Павел Миков возглавит колледж «Оникс» В Пермском крае 24 ноября сменится омбудсмен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 24 ноября приступит к своим обязанностям новый уполномоченный по правам человека — Игорь Сапко. Как рассказал пока ещё действующий омбудсмен Павел Миков, он намерен принять предложенную ему должность директора Пермского краевого колледжа «Оникс».

Итоги своей пятилетней деятельности на посту краевого омбудсмена Павел Миков подводит в интервью, которое можно будет прочитать в «Новом компаньоне» 22 ноября.





Колледж «Оникс» готовит специалистов среднего звена по ряду дисциплин, связанных с информационными технологиями, педагогикой и дизайном, а также занимается подготовкой квалифицированных рабочих. В образовательном учреждении работает специальное отделение для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.