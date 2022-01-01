Максим Артамонов В парламент Прикамья поступил проект постановления о назначении Игоря Сапко уполномоченным по правам человека Его внесли депутаты-единороссы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Закcобрание Пермского края поступил проект постановления о назначении Игоря Сапко на должность Уполномоченного по правам человека в регионе сроком на пять лет. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального парламента.



Проект документа внесла группа депутатов (Сергей Ветошкин, Алексей Мазлов и Александр Буторин). Все они представляют в парламенте парию «Единая Россия». Также к проекту постановления прилагается письменное согласование от федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.



Напомним, 22 сентября краевой парламент поддержал кандидатуру Игоря Сапко на пост регионального уполномоченного по правам человека. Предложение назначить Сапко на должность краевого омбудсмена внёс губернатор Дмитрий Махонин.



После этого действующий омбудсмен Павел Миков ракритиковал Игоря Сапко — его «несколько смутили» высказывания в соцсетях бывшего депутата Госдумы о защите «прав русского человека».



Согласно региональному законодательству, полномочия действующего краевого омбудсмена Павла Микова закончились 26 октября. До принятия постановления депутатами ЗС в отношении Игоря Сапко Миков продолжает работать в должности как и. о. уполномоченного.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.