Павел Миков прокомментировал возможное назначение Игоря Сапко на пост пермского омбудсмена Поделиться Твитнуть

Павел Миков

Константин Долгановский

Омбудсмен Пермского края Павел Миков прокомментировал изданию «Коммерсант Прикамье» вчерашнее решение депутатов регионального парламента, которые единогласно поддержали назначение бывшего главы Перми и экс-депутата Госдумы РФ Игоря Сапко на пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Действующего омбудсмена «несколько смутили» высказывания Игоря Сапко в соцсетях о защите «прав русского человека».

Миков считает, что «уполномоченный должен находиться вне политики и защищать права всех жителей региона вне зависимости от национальности, пола, расы, возраста, профессии или социального положения».

Он напомнил, что «одна из особенностей краевого аппарата уполномоченного — большое количество обращений от представителей диаспор, граждан Армении, Узбекистана, Азербайджана, работающих в Пермском крае».

«Ещё одна особенность — каждое третье обращение в аппарат приходило из мест лишения свободы. Надеюсь, что Игорь Вячеславович сможет погрузиться в специфику правозащитной работы и выстроить эффективный контакт со всеми категориями», — отметил Миков.

По словам Павла Микова, перед тем, как Игоря Сапко официально утвердят в должности, ему стоит выйти из «Единой России», потому что «омбудсмен не должен принадлежать к какой-либо партии».

Напомним, 22 сентября краевой парламент поддержал кандидатуру Игоря Сапко на пост регионального уполномоченного по правам человека. Предложение назначить Сапко на эту должность внёс губернатор Дмитрий Махононин. Решение депутаты приняли единогласно. Бывший мэр Перми займёт новый пост после согласования его кандидатуры федеральным омбудсменом Татьяны Москальковой.





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