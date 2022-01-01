Елена Синица Краевой парламент поддержал кандидатуру Игоря Сапко на пост регионального уполномоченного по правам человека Теперь его кандидатуру должна согласовать федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

Краевой парламент поддержал кандидатуру Игоря Сапко на пост регионального уполномоченного по правам человека. Решение принято единогласно на пленарном заседании Законодательного собрания 22 сентября.

«За» проголосовали 57 депутатов, воздержавшихся или проголосовавших «против» — нет. Теперь это предложение должны направить федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой.





Ранее сообщалось , что осенью 2022 года истекают полномочия нынешнего омбудсмена Прикамья Павла Микова, и региональные власти не поддержат его кандидатуру на второй срок. Претендентами на пост называются Игорь Сапко и Ирина Ермакова — руководитель РОО по поддержке семьи «Насмного».

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