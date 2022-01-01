Уполномоченным по правам человека в Пермском крае может стать Игорь Сапко Смена омбудсмена планируется осенью 2022 года Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

Экс-депутат Госдумы и бывший пермский градоначальник Игорь Сапко может стать уполномоченным по правам человека в Пермском крае. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Осенью 2022 года истекают полномочия нынешнего омбудсмена Прикамья Павла Микова. По данным издания, региональные власти не поддержат его кандидатуру, если он решит пойти на второй срок. Претендентами на пост называются Игорь Сапко и Ирина Ермакова — руководитель РОО по поддержке семьи «Насмного».

Напомним, уполномоченный по правам человека в Пермском крае назначается на пять лет депутатами Законодательного собрания.

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