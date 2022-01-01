Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Игоря Сапко на должность омбудсмена Пермского края Бывший депутат Госдумы сменит на посту Павла Микова Поделиться Твитнуть

В понедельник, 24 октября, состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с кандидатом на должность омбудсмена Пермского края Игорем Сапко, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Состоялся обмен мнениями по наиболее чувствительным аспектам обеспечения гарантий прав людей в регионе и намечен план дальнейшей совместной работы», — говорится в сообщении.

По итогам встречи Уполномоченный поддержала кандидатуру Сапко на должность краевого обмудсмена.

Напомним, 22 сентября краевой парламент поддержал кандидатуру Игоря Сапко на пост регионального уполномоченного по правам человека. Предложение назначить Сапко на должность краевого омбудсмена внёс губернатор Дмитрий Махонин.

Полномочия действующего краевого омбудсмена Павла Микова истекают 26 октября.

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