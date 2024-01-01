Максим Артамонов В Перми Павел Миков покинул должность директора краевого колледжа «Оникс» С ним не продлили контракт Поделиться Твитнуть

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае, директор краевого колледжа «Оникс» покинул свой пост. Соответствующие данные содержатся в ЕГРЮЛ, они внесены 20 марта. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Сейчас исполнять обязанности руководителя учреждения будет заместитель директора по воспитательной работе Вероника Кошкина.

Сам Павел Миков в беседе с «Новым компаньоном» подтвердил увольнение, однако причины комментировать не стал.

«Истечение срока трудового договор. При назначении сразу оговаривался срок - один год. Решение принимает министр образования. Оно принято», - отметил Миков.

Напомним, в конце января Миков сообщал, что уходит в отпуск до конца февраля, и «никаких уведомлений о расторжении трудового договора от министерства образования и науки Пермского края не получал».

Павел Миков возглавил колледж «Оникс» в марте прошлого года, хотя предложение занять эту должность он получил ещё осенью 2022 года.

«Оникс» готовит специалистов среднего звена по ряду дисциплин, связанных с информационными технологиями, педагогикой и дизайном, а также занимается подготовкой квалифицированных рабочих. В образовательном учреждении работает специальное отделение для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Павел Миков занимал пост регионального омбудсмена с 2017 по 2022 год, до этого работал уполномоченным по правам ребёнка в Пермском крае. В конце ноября 2022 года уполномоченным по правам человека в Прикамье был назначен бывший глава Перми и экс-депутат Госдумы Игорь Сапко.

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