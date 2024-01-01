Максим Артамонов Пермские СМИ «уволили» Павла Микова с поста колледжа «Оникс» Сам он отрицает это и говорит, что ушёл в запланированный отпуск Поделиться Твитнуть

Издание «ВКурсе» со ссылкой на свой источник сообщило, что бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае, директор краевого колледжа «Оникс» Павел Миков в феврале покинет свой пост и отправится на поиски новой работы.

При этом возможные кандидаты на эту должность не называются.

В беседе с «Новым компаньоном» Миков рассказал, что в феврале у него очередной отпуск.

«Никаких уведомлений о расторжении трудового договора от министерства образования и науки Пермского края я не получал. Отпуск продлится до конца февраля», — пояснил бывший омбудсмен.

Он также отметил, что в прошлом году из 56 положенных дней в отпуске был только 21 день.

Миков возглавил колледж «Оникс» в марте прошлого года, хотя предложение занять эту должность он получил ещё осенью 2022 года.

«Оникс» готовит специалистов среднего звена по ряду дисциплин, связанных с информационными технологиями, педагогикой и дизайном, а также занимается подготовкой квалифицированных рабочих. В образовательном учреждении работает специальное отделение для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Павел Миков занимал пост регионального омбудсмена с 2017 по 2022 год, до этого работал уполномоченным по правам ребёнка в Пермском крае. В конце ноября 2022 года уполномоченным по правам человека в Прикамье был назначен бывший глава Перми и экс-депутат Госдумы Игорь Сапко.

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