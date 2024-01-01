Экс-омбудсмен Прикамья трудоустроился в музей-заповедник «Пермь-36» Павел Миков работает там с 10 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков стал заведующим научно-методического отдела в музее-заповеднике «Пермь-36». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В беседе с «Новым компаньоном» Павел Миков подтвердил информацию.

«Приказ о приёме на работу вышел 10 апреля», — пояснил он.

Напомним, в марте этого года стало известно, что Павел Миков оставил пост директора колледжа «Оникс» в связи с истечением трудового контакта с краевым минобром. Ведомство решило не продлевать контракт. И.о. руководителя краевого учреждения назначена заместитель директора по воспитательной работе Вероника Кошкина.

Впоследствии экс-уполномоченный сообщал, что встал на учёт в Центр занятости населения и работает над общественными проектами.

Павел Миков возглавил колледж «Оникс» в марте прошлого года, хотя предложение занять эту должность он получил ещё осенью 2022-го. До этого работал уполномоченным по правам человека в Пермском крае.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.