Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В ноябре в Перми снова пройдёт «МоноФест» У фестиваля пока нет художественного руководителя Поделиться Твитнуть

Даниил Петров в эскизе спектакля «Король Лир»

Нина Соловей

Одиннадцатый фестиваль моноспектаклей «МоноФест» (18+) решено проводить в ноябре этого года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Пермском отделении Союза театральных деятелей РФ.

«МоноФест» прошёл в Перми десять раз. Традиционно он проводился в мае. Десятый, юбилейный «МоноФест» состоялся в 2023 году. Обычно фестиваль проходил в формате конкурса, однако «МоноФест 2023» был гала-фестивалем: в нём участвовали спектакли — призёры прошлых лет.

Он стал последним фестивалей автора этого проекта и его бессменного художественного руководителя Нины Соловей. Спустя год она скончалась от тяжёлой болезни.

Коллеги Нины Соловей по Союзу театральных деятелей (СТД) решили продолжить её проект, краевой минкульт их поддержал. Директором «МоноФеста» остаётся заместитель председателя СТД Пермского края Сергей Баракин, который руководил фестивалем вместе с Ниной Соловей. Сроки проведения события сдвинули на ноябрь. Сейчас у фестиваля нет художественного руководителя, идёт его поиск.

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