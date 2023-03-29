Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Юбилейный «МоноFest» пройдёт без жюри Лучшие спектакли за десять лет работы фестиваля увидят зрители Перми и Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: Дмитрий Дубинников/Театр "Особняк". Сцена из спектакля "Комната Герды"

С 18 по 21 мая в десятый раз пройдёт фестиваль моноспектаклей «МоноFest», который проводит Пермское отделение Союза театральных деятелей. Формат события будет непривычным: на сей раз конкурса не будет, в честь юбилея руководители фестиваля Нина Соловей и Сергей Баракин решили устроить для жюри отпуск, а для зрителей — парад выдающихся моноспектаклей, лауреатов не только «Монофеста» прошлых лет, но и других театральных премий вплоть до самых высоких.

Именно такой спектакль откроет программу. 18 мая на «Сцене-Молот» будет показана «Комната Герды» (12+) театра «Особняк» (Санкт-Петербург). Постановка легендарной Яны Туминой по мотивам «Снежной королевы» стала лауреатом Высшей театральной премии «Золотой софит» за сезон 2017/18, Национальной театральной премии «Золотая маска-2019», петербургской премии «Театрал», фестивалей «Арлекин», «Петрушка Великий», «Сказочное королевство», «Рождественский парад», «Перекрёсток», а актриса Алиса Олейник получила премию Владаса Багдонаса на фестивале «Монокль» (Санкт-Петербург).

Аннотация на сайте «Монофеста» гласит:

«Спектакль собирает в себя нити вещей и точных слов из сказки. Мир полнится завораживающими звуками и куклами. Героиня — Герда — в нашей истории совсем одна. Буквально одна перед нами. Как зеркало, она будет отражать других персонажей и следовать за отражениями. Герда не успела состариться внутри своей памяти и поэтому движется в поисках Кая, не замечая времени. Театр предлагает спектакль-воспоминание, спектакль-реконструкцию событий. Зритель свободен в трактовках».

Строго говоря, это не совсем моноспектакль: кроме актрисы, на сцене присутствуют куклы, а значит, работают кукловоды; но какая разница, если нам дают возможность посмотреть замечательный спектакль?

На следующий день, 19 мая, там же, в «Сцене-Молот», будет показан один из самых популярных у зрителей спектаклей из программы «Монофеста» за все 10 лет — «Говорит Москва» (18+) творческой мастерской «Granart» (Нижний Новгород), созданный по мотивам воспоминаний дочери Сталина Светланы Аллилуевой. Творческий тандем режиссёра Александра Ряписова и актрисы Натальи Кузнецовой с разными спектаклями завоёвывал награды пермского фестиваля в 2017 и 2020 годах.

Спектакль Театра кукол Кузбасса им. А. Гайдара (Кемерово) «Геройские анекдоты» (12+) будет показан дважды: 20 мая в Доме актёра в Перми, и 21 мая — в Кудымкаре, в Коми-Пермяцком драматическом театре. Это авторский проект Петра Зубарева, который выступает в качестве драматурга, режиссёра и актёра. За спектакль по мотивам солдатских баек он стал лауреатом «Монофеста» 2020 года.

20 мая в частной филармонии «Триумф» пермский мастер моноспектакля Альберт Макаров выступит с одним из самых известных своих монологов «Последняя ночь последнего царя» (16+), ставшим лауреатом первого «Монофеста» в 2014 году.

21 мая в «Сцене-Молот» будет показан спектакль-лауреат «Монофеста-2022» «Похороните меня за плинтусом» (16+) Большого театра кукол (Санкт-Петербург) по мотивам известной повести Павла Санаева.

«Новый компаньон» писал о нём:

«Исполнитель Максим Морозов и режиссёр Роман Бокланов создали спектакль в стилистике «предметного театра», когда обычные вещи — флакон от духов, кассетный магнитофон, матрёшка — становятся двойниками, «иконками» героев, получают индивидуальность и душу. Этот приём очень к месту именно в этом произведении: речь идёт о восьмилетнем мальчике, он и играет по-детски с разными вещами, которые становятся героями его игр, воплощениями окружающих его людей. Максим Морозов и его «вещные» куклы играют всех героев, и актёр мгновенно переключается с изображения ребёнка на изображение его суровой бабушки; благодаря этому совмещению персонажей «страшная» бабушка очеловечивается, вызывает не только осуждение, но и сочувствие».

С заключительным спектаклем «МоноFest» проделает целое гастрольное турне: 22 мая — Пермский ТЮЗ, 23 мая — театр драмы им. А. Савина (Лысьва), 24 мая — театр «Доминанта» (Губаха). «Любимый артист. Концерт-посвящение Андрею Миронову» (16+) пермского театра «Большая стирка» не был участником «Монофеста», но другой спектакль того же театра с тем же исполнителем — Александром Смирновым — «Брут. История собаки» получил на фестивале моноспектаклей Гран-при в 2019 году.

«Любимый артист» — это спектакль-праздник. Наилучшее возможное завершение юбилейного события.

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