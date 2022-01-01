Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Понедельники — не отменять! Александр Смирнов выступил с моноспектаклем, посвящённым Андрею Миронову Поделиться Твитнуть

Автор фото Павел Семянников

В Пермском ТЮЗе раз в месяц и строго по понедельникам идёт спектакль-концерт «Любимый артист» (12+, от 14 лет). Премьера состоялась 7 ноября, а этот текст хотелось выпустить к следующему показу — 12 декабря, продвинуть, так сказать, хорошую вещь… Оказалось — нет нужды: билеты из касс смели, и уже давно. Александр Смирнов — это имя в Перми звучит, и не зря: редкий артист может так подчинить себе зал, стоя на сцене в одиночку.

Пожалуй, лишь Альберт Макаров из Театра-Театра может сравниться в этом с Александром, но природа их магнетизма совершенно разная, и это видно по тому, каких героев они для себя выбирают: в музыкальном моноспектакле Макарова «Вертинский» (16+) герой надломлен и изрядно трагичен, а герой «Любимого артиста» Андрей Миронов — воплощённая витальность, бурлеск и жизнь взахлёб.

Александр Смирнов на сцене именно такой: он так отчаянно живёт, движется и поёт, что наверняка теряет за выступление пару килограммов. При этом такт не покидает актёра ни на секунду: всё соразмерно, без перехлёстов и пережимов, достоверно и с приятной долей иронии. Этот верный, очень интеллигентный тон — огромное достоинство всех проектов Смирнова — и театральных, и музыкальных.

В «Любимом артисте» впервые две ипостаси Александра встретились на сцене; нет, он, бывает, поёт и в драматических спектаклях, взять хотя бы «Продавца дождя» (16+) в постановке Михаила Скоморохова, однако в «Любимом артисте» он впервые работает в театре вместе со своей командой «Смирный и Ко» — Марком Либерзоном, Егором Савостиным и Михаилом Бояршиновым. Это, конечно, мешает назвать проект моноспектаклем в полном соответствии с жанром, музыканты здесь вполне даже действующие лица, пусть и без слов, зато даёт возможность называть «Любимого артиста» спектаклем-концертом.

Музыкальная составляющая этого проекта демонстрирует редкие для пермских театров качества — лёгкость исполнения и невероятную слаженность музыкантов, которые действуют абсолютно командно и синхронно с артистом, даже когда не особо видят друг друга.

Это какая-то высшая степень взаимовыручки и поддержки — Смирнов может двигаться по сцене молниеносно и, кажется, абсолютно непредсказуемо, но музыканты всегда создают ему надёжный тыл: кажется, что если он упадёт — они подхватят. Работа звукорежиссёра здесь тоже выдающаяся, позволяет насладиться каждым звуком. Возможно, дело в том, что Марк Либерзон по совместительству ещё и заведующий музыкальной частью театра.

Действие спектакля строится на песнях, которые исполнял Андрей Миронов. Их много, но три — ключевые. В начале звучит «Остров невезения» (не зря «Любимый артист» всегда идёт по понедельникам!), и Смирнов рассказывает, что джазовое окончание песни он в юные годы, когда бесконечно прокручивал пластинку любимого артиста, слышал как «Оооо еее, би чел!» и вот это «би чел» расшифровывал как «будь человеком».

Кульминационный момент спектакля — песня Маркиза из фильма «Достояние республики»; Смирнов поёт её долго, с перерывами, рассказывая историю создания фильма и песни на одном дыхании, так что этот эпизод смотрится как единая реприза. В финале звучит, разумеется, песня Остапа Бендера — зрители её ждут и, наконец, получают. Она буквально обещана публике в самом начале, когда на сцене в качестве декорации оказываются 12 стульев, все разные; если бы Смирнов её не спел, зрители почувствовали бы себя обманутыми.

В самом начале спектакля артист говорит, что играть Миронова не намерен, пытаться его копировать было бы глупо. На сцене перед нами не Миронов и не Смирнов, а некто, кого в литературоведении принято называть «лирическим героем» — тот, кто обращается к зрителю от первого лица, и это лицо практически сливается с личностью исполнителя. Тут невозможно понять, действительно ли Смирнов в юности обожал Андрея Миронова и его песни, или это признание автора спектакля — художественного руководителя негосударственного театра «Большая стирка» Дмитрия Заболотских, или Заболотских вообще выдумал этого героя… Да это и неважно: «Любимый артист» — это сплошной лирический монолог, предельно искренний и в художественном смысле очень правдивый.

Иногда на сцене происходит чудо: пусть Смирнов и утверждает, что не собирается играть Миронова, но он перевоплощается, становится им, и уже не различаешь, где наш любимый артист, а где — его любимый артист. У них действительно очень много общего — тип харизмы, музыкальность, даже национальное происхождение. И — звёздность, присущая обоим.

Разница же в том, что Александр Смирнов — свободный художник. Он сознательно выбрал творческую независимость: не служит ни в одном театре, не снимается в сериалах… Ему гораздо интереснее то выступать с концертами, то снимать фильмы о Перми, то участвовать в театральных проектах вроде знаменитых «Мёртвых душ» (16+) Владимира Гурфинкеля в Пермском ТЮЗе, «Любимого артиста» или другой совместной работы с Дмитрием Заболотских — моноспектакля «Брут — история собаки» (12+), лауреата фестиваля «МоноFest». Смирнов делает только то, что доставляет ему творческую радость. Можно сетовать, что видеть его на сцене приходится слишком редко, но нельзя не уважать его выбор и его верность себе.

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