Алёна Бронникова Пермский фестиваль «Город встреч» в июне посетили около 50 тысяч человек В рамках события прошло пять больших мероприятий Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Июньские события летнего фестиваля «Город встреч», который в 2024 году проводится в Перми второй раз, собрали около 50 тыс. зрителей. Об этом на пресс-конференции, посвящённой программе фестиваля в июле, рассказала директор АНО «Агентство новых технологий» Марина Илюхина.

Всего с 16 по 30 июня в Перми в рамках «Города встреч» состоялось пять больших мероприятий. Для них были задействованы площадки на эспланаде и набережной.

Открытие прошло 16 июня на набережной. Кроме хедлайнеров — семейной пары Владимира Преснякова и Натальи Подольской — в концерте участвовало более 100 пермских артистов. Мероприятие собрало более 21 тыс. человек.

Также на эспланаде прошли совместное событие Дягилевского фестиваля и «Города встреч» «Дягилевский вечер», краевой бал выпускников «Будущее здесь», День молодёжи и фестиваль экстремального спорта и классического искусства «Ведём себя культурно».

Напомним, организаторы представили программу летнего фестиваля «Город встреч» на июль. Хедлайнерами предстоящих четырёх событий станут группа «Отава Ё», финалистка телешоу «Голос. Дети» Рагда Ханиева, певица Алёна Свиридова и музыкант Звонкий.

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