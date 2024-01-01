На открытие фестиваля «Город встреч» в Перми пришли более 21 тысячи человек Фестиваль продолжится до 24 августа Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Открытие масштабного летнего фестиваля «Город встреч» на набережной Перми 16 июня посетили более 21 тыс. человек, об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Вчера на набережной 21 тысяча пермяков и гостей краевой столицы встретились с пермскими артистами и коллективами, Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской. Получилось очень яркое шоу! Это отличное начало для нового сезона фестиваля. Выходные выдались насыщенными на события и эмоции! Рад, что удалось разделить их вместе с вами», — написал глава региона.

Судя по отзывам, пришедшим на открытие фестиваля шоу тоже понравилось. Вот несколько цитат: «Это было мощно, но в то же время душевно! Красочно!», «Было очень красиво, очень круто. Музыка, вокал, танцы — это великолепие на фоне облаков, которые меняли свой образ с каждой песней», «Спасибо всем организаторам, отдельное спасибо танцевальным группам — молодцы ребята».

Ранее организаторы сообщали, что фестиваль «Город встреч» продолжится в Перми до 24 августа. Нынче он будет посвящён Году семьи. В программу войдут как традиционные события, например бал выпускников, так и специальные мероприятия. Из регионального бюджета на проведение фестиваля выделено 154,4 млн руб.

Министерство культуры Пермского края

Впервые фестиваль «Город встреч» прошёл в Перми в 2023 году. Он был приурочен к 300-летию города. В его рамках состоялось более 20 событий: концерт этнической музыки, спектакли, мастерские, визуальные и звуковые шоу. На открытии выступила группа «Чайф». Позже краевые власти приняли решение сделать фестиваль ежегодным.

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