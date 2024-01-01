На открытие фестиваля «Город встреч» в Перми пришли более 21 тысячи человек
Фестиваль продолжится до 24 августа
Открытие масштабного летнего фестиваля «Город встреч» на набережной Перми 16 июня посетили более 21 тыс. человек, об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Вчера на набережной 21 тысяча пермяков и гостей краевой столицы встретились с пермскими артистами и коллективами, Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской. Получилось очень яркое шоу! Это отличное начало для нового сезона фестиваля. Выходные выдались насыщенными на события и эмоции! Рад, что удалось разделить их вместе с вами», — написал глава региона.
Судя по отзывам, пришедшим на открытие фестиваля шоу тоже понравилось. Вот несколько цитат: «Это было мощно, но в то же время душевно! Красочно!», «Было очень красиво, очень круто. Музыка, вокал, танцы — это великолепие на фоне облаков, которые меняли свой образ с каждой песней», «Спасибо всем организаторам, отдельное спасибо танцевальным группам — молодцы ребята».
Ранее организаторы сообщали, что фестиваль «Город встреч» продолжится в Перми до 24 августа. Нынче он будет посвящён Году семьи. В программу войдут как традиционные события, например бал выпускников, так и специальные мероприятия. Из регионального бюджета на проведение фестиваля выделено 154,4 млн руб.
Министерство культуры Пермского края
Впервые фестиваль «Город встреч» прошёл в Перми в 2023 году. Он был приурочен к 300-летию города. В его рамках состоялось более 20 событий: концерт этнической музыки, спектакли, мастерские, визуальные и звуковые шоу. На открытии выступила группа «Чайф». Позже краевые власти приняли решение сделать фестиваль ежегодным.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.