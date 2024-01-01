Алёна Бронникова В День молодёжи в Перми выступит исполнитель хита «Что за лев этот Тигр» Gazan прочитает лекцию молодёжи и исполнит свои песни Поделиться Твитнуть

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Празднование Дня молодёжи в Перми в субботу, 29 июня, начнётся с выступления автора хита «Что за лев этот Тигр» музыканта Gazan. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, все события пройдут на эспланаде, на площадке «Города встреч» у Законодательного собрания.

«В Перми в 14:00 День молодёжи откроет автор и исполнитель собственных песен, автор хита "Что за лев этот Тигр" — музыкант Gazan. Вместе с ним на открытии выступят участники Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года», — информирует telegram-канал «Пермский край».

Кроме того, перед открытием Gazan встретится с молодёжью Перми в Лектории на совместной площадке с Российским обществом «Знание». Там он прочтёт небольшую лекцию на тему «Харизма, юмор, риск: как покорять музыкальные чарты», а также ответит на вопросы слушателей. Мероприятие начнётся в 13:30.

Как сообщалось ранее, в программу фестиваля вошли выступления детских и молодёжных творческих коллективов, вручение наград, первых паспортов и dj-сеты от победителей международного фестиваля EFest. Главными артистами праздника станут молодые участники ассоциации Velvet Music: Фейгин, Найди, Никита Киоссе и Daasha.

В этот же день на главной площади города пройдёт Кубок Дня молодёжи по КВН при участии чемпионов Высшей лиги КВН из Пермского края и Беларуси. Участие в мероприятиях бесплатное, но открыто для всех желающих по предварительной регистрации на сайте.





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