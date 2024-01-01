На Дне молодёжи в Перми выступят Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе и DAASHA Поделиться Твитнуть

В субботу, 29 июня, в Перми на площади у здания Законодательного собрания в 14.35 на сцене фестиваля «Город встреч» начнётся празднование Дня молодёжи. Участие в событии бесплатное, но «открыто для всех желающих по предварительной регистрации на сайте», — уточнили в пресс-службе краевого правительства.

Программа фестиваля включает в себя выступления детских и молодёжных творческих коллективов на главной сцене, вручение наград молодым людям за успехи, вручение первых паспортов, а также dj-сеты от победителей международного фестиваля EFest.

Кроме того, в этот день на главной площади города состоится Кубок Дня молодёжи по КВН, где выступят чемпионы Высшей лиги КВН: команды Пермского края и «Доктор Хаусс» из Беларуси.

Как пишет «Рифей», главные артисты праздника — молодые участники ассоциации Velvet Music: Фейгин, Найди, Никита Киоссе и Daasha. Праздничные мероприятия также пройдут в 21 городе и районе Прикамья — от Соликамска до Чернушки.

В этом году 29 июня во всей России пройдут фестивали Дня молодёжи под лозунгом «Объединяем Россию!».

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