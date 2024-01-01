Алёна Бронникова В июле на эспланаде в Перми выступят Алёна Свиридова, Звонкий и группа «Отава Ё» Организаторы фестиваля «Город встреч» представили программу на ближайший месяц Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Пермской краевой специальной музыкальной школе 2 июля состоялась пресс-конференция, посвящённая летнему фестивалю «Город встреч» (0+). Организаторы представили программу событий, которые состоятся в июле, и раскрыли имена хедлайнеров концертов. Все мероприятия рассчитаны на жителей региона любого возраста.

В ближайшие выходные 6-7 июля пройдёт фестиваль живой культуры «Обряды-наряды». На эспланаде выступят творческие коллективы из Пермского края и других регионов. Например, удмуртский коллектив театра и фольклорной песни и танца «Айкай», народный хореографический ансамбль из Прикамья «Солнечная радуга». Хедлайнером 6 июля станет автор-исполнитель инди-фолк музыки Васса Железнова из Железногорска (Курская область), записавшая в этом году с Бастой песню «Больше, чем всё». А в воскресенье, 7 июля — музыкальная фолк-группа «Отава Ё» из Санкт-Петербурга, принимавшая участие в создании саунд-трека для российского фэнтези «По щучьему велению».

Помимо концертной программы, для посетителей организуют показы нарядов, лекции, кулинарные, танцевальные и художественные мастер-классы, чтение сказок собирательницы местного фольклора Евдокии Трясциной, народные игры и хороводы. В этом году события будут посвящены семейным и календарным обрядам народов Прикамья.

«Мне кажется, это будет удивительно даже для исследователей. Неслучайно пермский регион один из самых, наверное, качественно работающих в направлении сохранения нематериального культурного наследия. И в федеральном каталоге культурного наследия у нас самое большое на сегодняшний день число "живых", существующих традиций, которые пришли из глубины веков», — отметила куратор фестиваля «Обряды-наряды» Татьяна Санникова.

В середине лета 13-14 июля состоится Детский семейный фестиваль, посвящённый 90-летию российского композитора Евгения Крылатова, автора музыки к известным отечественным кинолентам («Колыбельная медведицы», «Лесной олень» «Крылатые качели», «Три белых коня» и др.). Мероприятие будет вести российская телеведущая Яна Чурикова.

Песни исполнят участники телешоу «Дети. Голос» и «Голос. Уже не дети», хедлайнером станет победительница одного из сезонов Рагда Ханиева, а также пермские исполнители, в том числе хор «Млада». Также состоятся мастер-классы, творческая лаборатория, показы кино и мультфильмов.

Следующим событием «Города встреч» станет семейный фестиваль старшего поколения «Стар фест». Он состоится 20-21 июля с 15:00 до 22:00. Ведущим исполнителем концертной программы станет Алёна Свиридова, автор популярных в 90-е песен «Розовый фламинго», «Будет так всегда» и «Бедная овечка». Двухдневная программа включает в себя также творческие мастер-классы, лекции, танцы, игры, площадки с музыкальной Jam station, интерактивной VR-зоной, концерт пермской кавер-группы ElCapitan!.

Как рассказал во время встречи с журналистами замминистра труда и социального развития Пермского края Дмитрий Санников, самому мероприятию уже более 10 лет. Ранее оно проходило в формате форума, в рамках которого обсуждались проблемы старшего поколения и пути их решения. В прошлом году оно получило развитие в виде семейного фестиваля, объединяющего несколько поколений.

Последним мероприятием летнего фестиваля в июле станет событие «Танцуй. Открывай», который также впервые был проведён в год 300-летия Перми. Для жителей региона 27-28 июля пройдут мастер-классы, показательные выступления, перформансы связанные с танцами. В субботу состоится ретро-день, в этот день на главной сцене эспланады выступит московская рок-группа «Квартал», известные песнями «Парамарибо», «Осенний бит». Воскресенье будет посвящено современным танцам. Хедлайнером станет российский певец Звонкий («Голоса», «Как дела, малыш?», «Ностальжи»).

В августе, как и в прошлом году, в Перми заключительное мероприятие «Города встреч» пройдёт «Ночь города» 23-24 августа. Программа и имена участников станут известны позднее.

Открытие фестиваля «Город встреч» состоялось 16 июня. На набережной Перми прошёл большой концерт, хедлайнерами которого стали семейная пара Владимира Преснякова и Натальи Подольской, участие приняли также более 100 пермских артистов. Зрителей собралось около 20 тыс. человек.

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