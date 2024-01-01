Зарина Ситдикова Тарифы ЖКХ, пенсионная выплата, ипотека Рассказываем о нововведениях июля Поделиться Твитнуть

Рост тарифов на коммунальные услуги, отмена льготной ипотеки, пересмотр параметров единовременной выплаты накопительной части пенсии, перевод муниципальных услуг в МФЦ Перми — эти и другие изменения начинают действовать в России и Пермском крае с июля.

Ипотека

Завершился период действия льготной ипотеки под 8% годовых в новостройках и на строительство частного дома, которая вводилась в период пандемии. В то же время ещё на шесть лет продлена семейная ипотека под 6% годовых. Она выдаётся семьям с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родителям, у которых минимум двое детей не достигли 18 лет. Льготная ставка применяется при покупке квартиры в готовом или строящемся объекте, а также при желании приобрести землю под строительство или возвести индивидуальное жильё.

Многодетные семьи

В России заработает реестр семей с тремя и более детьми. Это упростит взаимодействие с государственными организациями и ведомствами по вопросам социальной поддержки и гарантирует своевременную помощь. Напомним, в РФ статус многодетной семьи действует бессрочно, а его обладатели могут получить единое удостоверение федерального образца.

Единовременная выплата

В России вступили в силу изменения, касающиеся способа выплаты пенсионных накоплений. Поправки позволяют женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет проще получить единовременную выплату по накопительной части.

Существует два варианта её получения: одной общей суммой либо ежемесячно. Но если раньше единовременная выплата зависела от среднего возраста дожития человека после выхода на пенсию в РФ (22 года, или 264 месяца), то теперь её назначают, исходя из величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Ранее разовая сумма выплачивалась только в том случае, если средства пенсионных накоплений на счету, поделённые на период дожития, оказывались менее 5% от предполагаемого размера будущего ежемесячного пособия. Сейчас для получения единовременной выплаты достаточно, чтобы расчётный размер накопительной пенсии был 10% и менее от величины ПМП.

Пенсионный ликбез

Социальный фонд России будет информировать россиян об их накоплениях в негосударственных пенсионных фондах — раз в три года через личный кабинет на портале «Госуслуги». Кроме того, теперь можно использовать средства со счёта накопительной пенсии для формирования долгосрочных сбережений.

Рост цен на напитки

В России повысятся минимальные розничные цены на алкоголь крепостью свыше 28%. Стоимость водки возрастет с 281 до 299 руб. за 0,5 литра, коньяка — с 517 до 556 руб., бренди — с 375 до 403 руб. Кроме того, вводится акциз 7 руб. за литр на сладкую газировку, в составе которой доля углеводов превышает 5 г на 10 мл.

Госпошлины

Стоимость оформления загранпаспорта нового образца стала дороже — госпошлина за его выдачу увеличилась с 5 до 6 тыс. руб., а для детей до 14 лет — с 2,5 до 3 тыс. руб. Помимо этого, с 1 до 1,2 тыс. руб. выросла стоимость получения или продления срока действия визы для въезда в Россию или выезда из неё, для многократного пересечения госграницы — с 1,6 до 1,92 тыс. руб. Размер госпошлины за выдачу приглашения иностранному гражданину на въезд в Россию вырос с 800 до 960 руб., за получение вида на жительство в РФ — с 5 до 6 тыс. руб., а за разрешение на временное проживание — с 1,62 до 1,92 тыс. руб. Дополнительно с 350 до 420 руб. подорожала регистрация иностранцев по месту жительства, с 10 до 12 тыс. руб. повысилась стоимость разрешения на привлечение мигрантов к работе, а разрешение на работу — с 3,5 до 4,2 тыс. руб.

Возврат украденных средств

С 25 июля можно будет возвращать переведённые мошенникам деньги. Банки будут обязаны в течение 30 дней полностью возмещать своим клиентам ущерб, если средства были отправлены на счёт злоумышленников, который есть в специальной базе ЦБ. При этом при переводе средств по реквизитам, уже засветившимся в мошеннических схемах, операция будет заморожена на два дня до окончания разбирательств.

Оплата кредитов

Изменился порядок погашения задолженности перед банками для граждан России, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Теперь заёмщики будут сначала платить проценты по кредиту, потом уменьшать «тело» кредита, а пени и штрафы погашать в последнюю очередь. Ранее непосредственно сумму кредита клиенты банков оплачивали уже после погашения прочих финансовых обязательств.

Права должников

Погасившие свои долги граждане или лица, признанные банкротами, будут защищены от необоснованных взысканий. Этому будет способствовать сокращение срока завершения исполнительного производства. Если есть бесспорные основания для его окончания или прекращения долга, то этот срок сократят с двух месяцев до трёх дней.

Отмена комиссии

С 1 июля для пенсионеров, многодетных родителей, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий отменили банковскую комиссии при оплате счетов за ЖКУ.

Коммунальные тарифы

В Пермском крае планово выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В домах, оборудованных газовыми плитами, электроэнергия подорожает до 5,5 руб. за киловатт в час (+45 коп.). В домах с электроплитами услуга обойдётся в 4,07 руб. Стоимость кубометра воды для жителей региона составит 41,45 руб., что на 5,45 руб. выше предыдущего тарифа. Теплоснабжение в большей части Перми подорожает на 267,76 руб. — до 2541,81 руб./Гкал. Услуги по вывозу мусора подорожают со 108,3 до 118,05 руб. В среднем тарифы на ЖКУ в Прикамье увеличились на 10,2%, максимальный размер индексации — 15,1%.

Муниципальные услуги

В Перми очный приём заявлений по 47 муниципальным услугам стал доступен только в офисах «Мои документы» или через портал «Госуслуги». В структурные подразделения мэрии больше нельзя обратиться лично с волнующим вопросом. В них остались лишь гостевые компьютеры, с помощью которых жители могут подать заявления онлайн.

Общественный транспорт

В Перми кольцевые маршруты №69 и 70 начали заезжать на остановку «Площадь Восстания». Таким способом мэрия решила улучшить транспортную доступность в районе площади Восстания. Кроме того, со 2 июля для маршрута №23, курсирующего в Орджоникидзевском районе, будет изменено расписание движения в связи с меняющейся дорожной обстановкой.

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