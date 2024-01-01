Зарина Ситдикова Мэрия Перми переводит очный приём жителей в офисы МФЦ Заявления от граждан будут приниматься по 47 муниципальным услугам Поделиться Твитнуть

МФЦ Пермского края

С 1 июля этого года в Перми очный приём заявлений по 47 муниципальным услугам будет доступен только в офисах «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В перспективе чиновники планируют превратить МФЦ в единый фронт-офис всех ведомств, чтобы обеспечить оказание госуслуг в формате 24/7 без необходимости личного присутствия граждан. Для этого сейчас налаживается документооборот между органами власти и МФЦ, проводится обучение специалистов.

В Прикамье задача по повышению доступности государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах решается также за счёт дополнительных цифровых сервисов. Например, в регионе запущено новое мобильное приложение «МФЦ Пермь». О готовности документов теперь можно узнать через Telegram или ВКонтакте с помощью чат-бота «Центр уведомлений Пермского края».

По данным мининформразвития Прикамья, у граждан также востребована услуга по получению готовых документов через постаматы. Такие автоматизированные станции уже есть в филиале МФЦ «Центральный-2» (ул. Куйбышева, 9) и в торгово-развлекательном центре «Планета» (ш. Космонавтов, 162б). К системе также подключены терминалы Почты России.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, перевод обращений граждан по госуслугам в МФЦ — решение Совета Федерации. По поручению сената в многофункциональные центры должны быть переданы полномочия по приёму не менее 80% государственных услуг.

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