Елена Синица В Пермском крае с 1 июля подорожали услуги ЖКХ В среднем индексация составила 10,2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми и Пермском крае с 1 июля изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем они подорожают на 10,2%, максимальный размер индексации — 15,1%. Об этом сообщает «Рифей».

Так, в многоквартирных домах, которые оборудованы газовыми плитами, электроэнергия подорожает до 5,5 руб. за киловатт в час (+45 коп.). В домах, где установлены электроплиты, эта услуга обойдётся в 4,07 руб.





Также изменятся тарифы на холодное водоснабжение. Кубометр воды в Перми подорожает на 5,45 руб. — до 41,45 руб. Теплоснабжение в большей части Перми подорожает на 267,76 руб. — до 2541,81 руб./Гкал.

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