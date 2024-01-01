В начале этой недели в Перми изменится движение трёх автобусов
Два из них уже ездят по новой схеме
С сегодняшнего дня, 1 июля, в Мотовилихинском районе Перми изменился маршрут движения автобусов №69 и 70. Теперь они будут заезжать на остановку «Площадь Восстания». Как сообщили в городском департаменте транспорта, новый маршрут должен улучшить транспортную доступность в районе площади Восстания.
Нововведения вводятся также и на маршруте №23, который курсирует в Орджоникидзевском районе. Со 2 июля изменится расписание автобусов в связи с изменившейся дорожной обстановкой.
В дептрансе всех пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.
Пермяки могут узнать актуальное расписание, маршруты следования и движение транспорта в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в приложении.
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