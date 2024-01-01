В Пермском крае 1 июля простятся с погибшим на СВО жителем Соликамского округа Антона Салихова похоронят на кладбище в Мишарино Поделиться Твитнуть

Антон Салихов

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В зоне специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб соликамец Антон Салихов, об этом сообщает телекомпания ВЕТТА со ссылкой на администрацию Соликамского городского округа. Власти выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

По информации родственников, военнослужащий погиб 15 мая.

Прощание с военнослужащим состоится 1 июля в 11.00 в ДК завода «Урал». Отпевание пройдёт в 12.00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Антона Салихова похоронят на кладбище в Мишарино.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погибли два жителя Краснокамского округа Пермского края Дмитрий Беккер и Иван Калашников. Церемония прощания с погибшими состоялась 28 июня в ДК Гознак. А 29 июня в Верещагинском округе состоятся похороны тоже двух участников СВО, погибших в зоне боевых действий. Речь идёт об Иване Политове и Алексее Попове.

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