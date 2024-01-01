В Прикамье прощаются с двумя погибшими на СВО бойцами из Краснокамска Обстоятельства их смерти не разглашаются Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Краснокамского округа

В зоне специальной военной операции погибли сразу два жителя Краснокамского округа Пермского края Дмитрий Беккер и Иван Калашников. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на местные власти.

Церемония прощания с погибшими состоится 28 июня в ДК Гознак.

Администрация Краснокамска выразила соболезнования родным и близким военнослужащих.

Напомним, 29 июня в Верещагинском округе состоятся похороны также сразу двух участников СВО, погибших в зоне боевых действий. Речь идёт об Иване Политове 1977 г.р. и Алексее Попове 1976 г.р. Они оба погибли в спецоперации с разницей в несколько месяцев — в феврале и мае этого года.

Иван Политов в своё время принимал участие в вооружённом конфликте в республике Таджикистан. В спецоперации участвовал в качестве гвардии сержанта, стрелка-помощника гранатомётчика.

Алексей Попов был ефрейтором, стрелком 1 штурмового отделения 2 штурмового полка 90 танковой дивизии.

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