В Прикамье похоронят сразу двух военнослужащих из одного округа Они погибли на СВО Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В Верещагинском округе состоятся похороны двух участников СВО — Ивана Политова и Алексея Попова. Они оба погибли в зоне боевых действий с разницей в несколько месяцев.

Иван Политов родился 3 июля 1977-го в с. Кабалуд Кезского района. Он окончил среднюю школу и поступил в Зюкайское училище, обучался в ДОСААФе. В 1995-1997 годах мужчина служил в армии, а в 2000-2002 вновь отправился на военную службу уже по контракту с ВС РФ, принимал участие в вооружённом конфликте в республике Таджикистан.

После этого работал в строительной отрасли. В спецоперации он участвовал в качестве гвардии сержанта, стрелка-помощника гранатомётчика. Мужчина погиб 5 февраля этого года.

Алексей Попов родился 26 декабря 1976-го года в Верещагино. Окончил школу №121, а затем ПУ-61, где получил профессию слесаря подвижного состава. После службы в армии он устроился в вагонное ДЕПО. Трудился на предприятиях города.

Он погиб 11 мая. В спецоперации был ефрейтором, стрелком 1 штурмового отделения 2 штурмового полка 90 танковой дивизии. У мужчины остались два сына: Александр и Иван.

Церемония прощания с военнослужащими состоится 29 июня в 11.00 во Дворце досуга в Верещагино.

Отпевание пройдёт в 12:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

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