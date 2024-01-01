От имени и.о. главы Соликамска мошенники рассылали фейковые сообщения Александр Русанов призвал жителей Прикамья быть бдительными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мошенники начали рассылку сообщения якобы от имени и.о.главы Соликамска Александра Русанова. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на чиновника.

«Друзья! Прошу быть бдительными. В телеграме пишут мошенники якобы от моего имени», — пояснил и.о. Соликамска.

Чиновник опубликовал скриншот переписки, из которой следует, что Русанов якобы общался с руководителем одной из организаций и сообщал о некой проверке, связанной с действиями экстремистов.

В связи с этим Русанов обратился к жителям и попросил считать достоверной лишь ту информацию, которая публикуется на его официальной странице ВКонтакте и в его канале в Telegram.

Напомним, 21 июня Александр Русанов ушел в отставку с поста главы Ленинского района Перми, а с 25 июня стал исполняющим обязанности главы Соликамска. На второй день его работы в статусе и.о. мэра в городе на шахте «Уралкалия» произошла вспышка газа.

Как ранее писал «Новый компаньон», в апреле мошенники звонили чиновникам из мессенджера Telegram от имени якобы губернатора Дмитрия Махонина. Голос звонившего был подвергнут обработке с помощью нейросети и стал похож на голос главы региона. Случай был зарегистрирован 12 апреля. Тогда же неизвестные отправляли сообщения с фейкового аккаунта губернатора в том же мессенджере.

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