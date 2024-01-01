В Пермском крае мошенники, используя нейросети, заговорили голосом губернатора Звонки и сообщения поступают с фейкового аккаунта Поделиться Твитнуть

В Пермском крае зафиксированы попытки мошенников обмануть чиновников звонками из мессенджера Telegram от имени якобы губернатора Дмитрия Махонина. Голос звонившего был изменён с помощью нейросети и стал похож на голос главы региона. Неизвестные 12 апреля также отправляли сообщения с фейкового аккаунта губернатора в том же мессенджере. Об этом пишет «Вкурсе.ру».

Как рассказал порталу один из подчиненных главы Прикамья, ему поступали звонки с аккаунта, похожего на аккаунт Дмитрия Махонина, несколько раз.

«Я ответил на звонок, но быстро понял, что голос губернатора подделан с помощью нейросети, — сообщил изданию собеседник. — Было явно слышно, что говорит не робот, а человек, но его голос изменен «под губернатора». Во время разговора было слышно использование речи из реальных выступлений губернатора, менялся тембр голоса, была слышна склейка слов».

В минцифры ранее рассказали, что в России начинает набирать обороты новый способ мошенничества — подделка голоса при звонках. Выглядит он очень правдоподобно, создается с помощью нейросети, и это достаточно несложная операция. Уже сообщалось, что с подобным мошенничеством столкнулись чиновники Камчатки. Им начали поступать звонки по Telegram с голосами «коллег». «Знакомый голос по телефону не является 100% гарантией узнаваемости человека на другом конце провода. Будьте бдительны», — добавили в министерстве.





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