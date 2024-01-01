Власти ещё одного муниципалитета Прикамья утвердили размер выплаты будущим участникам СВО В Чердыни начнут платить по 50 тысяч единовременно Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Чердынского округа утвердили единовременную выплату в 50 тыс. руб. для жителей муниципалитета, которые заключают контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. Об этом на своей странице ВКонтакте написала глава округа Анна Батагова.

На такую меру поддержки смогут также рассчитывать граждане РФ и иностранных государств, поступившие на военную службу с территории округа.

Единовременные выплаты будут предоставляться из местного бюджета.

В декабре 2023 года Пермская дума приняла решение о предоставлении пермякам, которые заключили с Минобороны РФ контракт для участия в СВО, единовременной выплаты в 100 тыс. руб. Такое расходное обязательство было установлено на неопределённый срок. Эти деньги выплачиваются из резервного фонда городской администрации.

Позже ещё несколько муниципалитетов Прикамья ввели аналогичные меры поддержки в своих территориях, например в Соликамске, Березниках и Чайковском.

В конце мая за предоставление выплат проголосовали и депутаты Кизеловской думы. Однако сумма единовременной выплаты была значительно ниже — 50 тыс. руб. В конце июня выплачивать подъёмные местным жителям, которые заключают контракт, решили и депутаты Осы. Единовременная сумма выплат в этом муниципалитете составит 70 тыс. руб.

Кроме того, на этой неделе краевые власти ввели новую меру социальной поддержки для участников спецоперации и членов их семей. Чиновники утвердили выплату в 127 994 руб. для семей участников СВО, в которых в период с 1 января 2024 года родился ребёнок.

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