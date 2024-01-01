Заключившим контракт для участия в СВО жителям Осы Пермского края власти выплатят по 70 тысяч Деньги выделят из резервного фонда администрации Поделиться Твитнуть

Фото: страница ВКонтакте Алексея Григорьева

Глава Осинского округа Алексей Григорьев на своей странице в соцсетях рассказал, что депутаты местной думы поддержали его предложение о введении подъёмных для осинцев, заключивших контракт для участия в СВО. Им будут выплачивать по 70 тыс. руб. из резервного фонда администрации.

По словам чиновника, эти деньги жители смогут потратить на закупку необходимого снаряжения.

«Деньги будут поступать на счёт в течение нескольких дней после заключения контракта», — пояснил Григорьев.

Напомним, в декабре 2023 года Пермская дума приняла решение о предоставлении пермякам, которые заключили с Минобороны РФ контракт для участия в СВО, единовременной выплаты в размере 100 тыс. руб. Такое расходное обязательство было установлено на неопределённый срок. Эти деньги выплачиваются из резервного фонда городской администрации.

Позже ещё несколько муниципалитетов Прикамья ввели аналогичные меры поддержки в своих территориях, например, в Соликамске, Березниках и Чайковском.

В конце мая за предоставление выплат проголосовали и депутаты Кизеловской думы. Однако сумма единовременной выплаты была значительно ниже — 50 тыс. руб. Эти деньги также выплачиваются из резервного фонда администрации.

Кроме того, на этой неделе краевые власти ввели новую меру социальной поддержки для участников спецоперации и членов их семей. Чиновники утвердили выплату в размере 127 994 руб. для семей участников СВО, в которых в период с 1 января 2024 года родился ребёнок.





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