Экс-директора пермской муниципальной УК Людмилу Осинцеву оставили под домашним арестом Её подозревают в получении крупной взятки Поделиться Твитнуть

Людмила Осинцева / фото: ВЕТТА

Пермский краевой суд отклонил апелляцию прокуратуры и оставил директора ООО МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» Людмилу Осинцеву под домашним арестом. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого суда.

«Она оставлена под домашним арестом до 24 июля», — заявили в пресс-службе.

Напомним, в феврале решением Свердловского районного суда Перми Осинцеву заключили в следственный изолятор. В июне суд изменил меру пресечения на домашний арест. С этим не согласилась прокуратура и пыталась оспорить решение в краевом суде, но безуспешно.

Осинцевой вменяют в вину получение взятки в размере 7 млн руб. — якобы 45-летняя директор МУП в течение года получала деньги от директора УК «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов, которые, по версии следствия, никто не проводил.

Отметим, ежеквартальные отчёты о деятельности муниципальной управляющей компании ООО «ПМУП ГКТХ» вызывали много вопросов и критику у депутатов Пермской городской думы и мэрии. На одном из заседаний комитетов гордумы зимой этого года стало известно, что администрация уже приняла кадровые решения относительно руководства муниципальной управляющей компании.

В конце февраля и.о. директора ООО «ПМУП ГКТХ» назначен Александр Золотов, который ранее работал в этой организации главным инженером.

ООО МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» работает на рынке с 1 июня 2018 года, занимается обслуживанием аварийного жилого фонда и неаварийных домов, которые остались без управления.

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