Экс-директора пермской муниципальной УК Людмилу Осинцеву оставили под домашним арестом
Её подозревают в получении крупной взятки
Пермский краевой суд отклонил апелляцию прокуратуры и оставил директора ООО МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» Людмилу Осинцеву под домашним арестом. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого суда.
«Она оставлена под домашним арестом до 24 июля», — заявили в пресс-службе.
Напомним, в феврале решением Свердловского районного суда Перми Осинцеву заключили в следственный изолятор. В июне суд изменил меру пресечения на домашний арест. С этим не согласилась прокуратура и пыталась оспорить решение в краевом суде, но безуспешно.
Осинцевой вменяют в вину получение взятки в размере 7 млн руб. — якобы 45-летняя директор МУП в течение года получала деньги от директора УК «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов, которые, по версии следствия, никто не проводил.
Отметим, ежеквартальные отчёты о деятельности муниципальной управляющей компании ООО «ПМУП ГКТХ» вызывали много вопросов и критику у депутатов Пермской городской думы и мэрии. На одном из заседаний комитетов гордумы зимой этого года стало известно, что администрация уже приняла кадровые решения относительно руководства муниципальной управляющей компании.
В конце февраля и.о. директора ООО «ПМУП ГКТХ» назначен Александр Золотов, который ранее работал в этой организации главным инженером.
ООО МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» работает на рынке с 1 июня 2018 года, занимается обслуживанием аварийного жилого фонда и неаварийных домов, которые остались без управления.
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