Пострадавших в шахте Уралкалия в Соликамске доставят в Пермь Их транспортируют в ожоговое отделение Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

Как сообщает пресс-служба Минздрава Прикамья, пермские реаниматологи и комбустиологи решили транспортировать двух пострадавших по время вспышки метана в шахте «Уралкалия» в ожоговое отделение ГКБ им. Гринберга.

«Это стало возможным благодаря усилиям соликамских врачей, которые смогли стабилизировать состояние пациентов. В данный момент машины едут в Пермь, в ожоговом центре все готово для приема пострадавших», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 26 июня в 3:27 в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» произошла вспышка газа. Информацию подтвердили «Новому компаньону» в компании. После ЧП рабочий персонал был выведен на поверхность. В настоящий момент на предприятии завершены мероприятия по локализации последствий аварий. Производственные объекты «Уралкалия» работают в обычном режиме.

Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести

Следователи территориального следственного отдела Соликамска возбудили уголовное дело по факту воспламенения газа.Дело заведено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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