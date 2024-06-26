Зарина Ситдикова Губернатор Прикамья поручил и.о. главы Соликамска заняться теплосетями и предстоящим юбилеем В 2030 году городу исполнится 600 лет Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочего выезда в Соликамск встретился с и.о. главы округа Александром Русановым, назначенным на эту должность накануне. Об итогах встречи глава региона сообщил в своём telegram-канале.

Глава региона обозначил две ключевые задачи, которые необходимо решить руководству округа в первую очередь. Прежде всего, это подготовка тепловых сетей Соликамска к новому отопительному сезону. Дмитрий Махонин напомнил, что прошлой зимой в городе произошла серия крупных коммунальных аварий.

«Финансирование на капремонт уже выделили из краевого бюджета — заключены два контракта на замену особо аварийных участков сетей теплоснабжения. Работы должны быть завершены до начала отопительного сезона. Необходимо лично проконтролировать все этапы, включая гидравлические испытания теплопроводов», — пояснил губернатор.

Кроме того, Александру Русанову было поручено заняться подготовкой Соликамска к 600-летию, которое будет отмечаться в 2030 году. К этому времени в городе планируется обновить социальную инфраструктуру, благоустроить общественные пространства, провести капитальные ремонты домов и модернизировать транспортную инфраструктуру.

По мнению главы региона, для этого нужно не только эффективно использовать бюджетные средства, но и выстроить работу с предприятиями округа.

Отдельно стороны обсудили ЧП на СКРУ-3, произошедшее минувшей ночью. Александр Русанов доложил губернатору об устранении последствий вспышки газа и помощи двум пострадавшим.

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