В Перми следователи завершили расследование по смертельному ДТП у ЦУМа Уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми будут судить 31-летнего уроженца Таджикистана Богдана Сулигу, который в начале марта этого года устроил смертельное ДТП у ЦУМа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Виновнику аварии инкриминируют пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения).

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Смертельное ДТП в центре Перми произошло 3 марта в 06:12. Автомобиль Nissan Teana, за рулём которого был Богдан Сулига, ехал по Компросу по направлению к Каме и на перекрёстке с ул. Ленина, выехав на запрещающий сигнал светофора, сбил трёх пешеходов, переходивших дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Девушка 2005 г.р. погибла на месте, а двоих молодых людей госпитализировали в состоянии средней тяжести. Похороны студентки состоялись 5 марта.

Шофёра задержали спустя сутки. Ему предъявили обвинения и отправили в СИЗО.

После задержания мужчина записал видеообращение, в котором рассказал, почему он скрылся с места ДТП, когда на большой скорости сбил троих студентов, даже не притормозив. Виновник смертельной аварии принёс извинения семье погибшей и пострадавшим.

В конце марта обоих пострадавших в ДТП выписали из больницы.

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