Экс-депутата ЗС Прикамья Никиту Белых заметили на набережной в Перми Он занимается спортом с сыновьями Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Ева Меркачева

Экс-губернатор Кировской области и депутат Заксобрания Прикамья Никита Белых впервые появился на публике в Перми. Фотографию бывшего арестанта с уже взрослыми сыновьями опубликовала в своём телеграм-канале правозащитница Ева Меркачева. По её словам, фотографию ей прислал сам Белых.

«Приучает к спорту детей, общается с мамой. Маму он кажется не видел все восемь лет заключения, потому что она очень пожилая, ехать к нему ей сложно. А ФСИН так и не перевел его отбывать наказание в Пермский край по месту жительства родительницы, несмотря на решение суда», — написала правозащитница.

Напомним, 21 июня Никита Белых вышел из колонии после восьмилетнего срока, который он отбывал за получение взятки в особо крупном размере, будучи губернатором Кировской области. Его задержали в 2016 годую. Суд установил, что взятку ему дал гражданин Германии Юрий Судгаймер. Он передал чиновнику 150 тыс. евро. В 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб. По этому уголовному делу срок заключения истёк 21 июня.

Отметим, в отношении Белых в 2021 году было возбуждено еще одно уголовное дело. Ему инкриминировались два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В декабре 2023 года суд вынес приговор по этому делу, по одному из эпизодов его освободили от наказания в связи с истечением срока давности, а по второму — оправдали. Прокуратура подала апелляцию жалобу. Её рассмотрение назначено на 28 июня.

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