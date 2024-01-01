Экс-депутат заксобрания Прикамья Никита Белых приехал в Пермь к матери (видео) На следующей неделе у него состоится суд по второму уголовному делу в Кирове Поделиться Твитнуть

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края и экс-губернатор Кировской области Никита Белых после выхода из колонии приехал в Пермь к своей маме. Федеральные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором Белых с букетом роз заходит во двор многоквартирного дома.

Кроме этого, сообщалось, что с ним был и его брат, Александр Белых, бывший прокурор Пермского края, а ныне — глава Контрольно-счётной палаты Прикамья.

Напомним, в 2016 году Никиту Белых, который тогда был губернатором Кировской области, задержали за получение взятки в особо крупном размере от гражданина Германии Юрия Судгаймера, который передал ему 150 тыс. евро. В 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб. По этому уголовному делу срок заключения истёк 21 июня.

21 июня этого года Белых вышел на свободу. Его близкие рассказали, что покидать Россию он не намерен, как и возвращаться в политику. После освобождения он написал обращение, в котором рассказал о здоровье и дальнейших планах. Также он заявил, что в ближайшее время не планирует давать интервью.

Другое уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено в 2021 году. Ему инкриминировались два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В декабре 2023 года суд вынес приговор по этому делу, по одному из эпизодов его освободили от наказания в связи с истечением срока давности, а по второму — оправдали. Прокуратура подала апелляцию жалобу. Её рассмотрение назначено на 28 июня.

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