Алёна Бронникова Бывший гендиректор «Порта Пермь» не признал вину в растрате 1 млрд рублей Суд рассмотрит дело в общем порядке Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районном суде 21 июня снова состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Порт Пермь» Марека Кинцла, которого обвиняют в растрате имущества предприятия на сумму 1,04 млрд руб. Как сообщает Properm.ru, в ходе рассмотрения дела он отказался от признания вины.

Обвиняемый ранее полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение. Когда суд приступил к рассмотрению дела, Кинцл подтвердил свою позицию, однако затем отказался от неё.

Гособвинение попросило рассмотреть дело в особом порядке. По словам прокурора, Кинцл выполнил все условия досудебного соглашения. С начала рассмотрения дела судья обратила внимание, что уголовное преследование может быть прекращено в связи с истечением сроков давности по нереабилитирующим признакам. Однако обвиняемый заявил, что не готов к прекращению уголовного дела, а требует рассмотреть его по существу. Судья Анна Щёткина приняла решение о рассмотрении дела в общем порядке.

После оглашения обвинительного заключения Кинцл отметил, что следствие пошло по простому пути и выразил несогласие. Он признал, что вывод имущества предприятия был произведён, но сам Кинцл не был единственным исполнителем, и потребовал суд разобраться в этом.

«Не согласен с квалификацией преступления, со своей ролью в преступлении и с ролью иных лиц. 14 лет спустя я один стою перед судом, мне одному тут стоять? Я согласен, что произошёл вывод имущества. Но не я был единственным исполнителем. Надо разобраться в роли Чарльза Алексея Батлера, ему за всё время расследования даже повестки не прислали. Надо разобраться в роли других членов совета директоров. Считаю необходимым чтобы в этом разобрался суд», — цитирует издание слова Кинцла.

Напомним, в ноябре прошлого года следователи ГСУ краевого главка обвинили бывшего руководителя грузового порта в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая в особо крупном размере). По мнению следствия, с 2009 по 2012 годы он растратил вверенное ему имущество: безвозмездно переоформив права собственности на принадлежащие предприятию земельные участки в собственность иностранной компании. В декабре суд рассмотрел уголовное дело и вернул его прокурору для присвоения делу квалификации по более тяжкому составу преступления. Краевой суд не согласился с этой позицией и вернул дело в первую инстанцию.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что суд отказал чешской компании в иске о банкротстве «Порта Пермь». Затем апелляционный суд поддержал решение арбитража об отмене итогов приватизации и передачи имущества порта по иску Генпрокуратуры.

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