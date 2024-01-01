Зарина Ситдикова Суд прекратил дело о банкротстве «Порта Пермь» Чешской компании отказано в признании общества несостоятельным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края отказал в требованиях компании ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. о признании ООО «Порт Пермь» банкротом. Данные об этом опубликованы в telegram-канале суда.

В сообщении уточняется, что истец обосновал свои претензии тем, что у общества с ограниченной ответственностью есть не уплаченная свыше трёх месяцев задолженность в размере 476 682 евро. Как ранее писал «Новый компаньон», эта сумма состоит из 314,7 тыс. евро основного долга, 158,982 тыс. евро процентов и 177,351 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины.

Иск чешской компании поступил в суд осенью прошлого года, однако производство по делу было приостановлено до рассмотрения апелляционной жалобы на другое смежное с ним судебное решение.

В понедельник, 17 июня, производство по делу о несостоятельности «Порта Пермь» было возобновлено. В результате рассмотрения исковых требований заявление ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. было признано судом необоснованным.

Арбитражный судья принял во внимание, что судебный акт, подтверждающий требования заявителя, отменён. В результате во введении наблюдения в отношении ООО «Порт Пермь» отказано, а само производство по делу о банкротстве прекращено.

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