Елена Синица Чешская компания решила банкротить ООО «Порт Пермь» Суд оставил иск без движения до 25 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края обратилась чешская компания ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. Она просит признать ООО «Порт Пермь» несостоятельным (банкротом). Иск подан 21 сентября 2023 года. Соответствующая информация содержится в картотеке дел суда.

Заявитель утверждает, что ООО «Порт Пермь» не выплачивает задолженность в размере 476,6 тыс. евро более трех месяцев. Эта сумма состоит из 314,7 тыс. евро основного долга, 158,982 тыс. евро процентов и 177,351 тыс. руб расходов по уплате госпошлины.

Однако суд указал на недостатки в заявлении, оставив иск без движения до 25 октября. До этой даты чешская компания может устранить недостатки.





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