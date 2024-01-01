Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе отмену итогов приватизации «Порта Пермь» Решение принято 17 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Уральского округа 17 июня устояло решение по иску Генпрокуратуры РФ об отмене итогов приватизации «Порта Пермь». Позицию надзорного органа Арбитражный суд Пермского края поддержал ещё в декабре 2023 года. Затем решение подтвердил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, ответчиками по данному делу являются АО «Порт Пермь», ООО «Порт Пермь», бывший владелец предприятия Чарльз Алексей Батлер, а также ООО «Геоэксплуатация», ООО «ИнвестГрупп», ООО ЮФ «Истина» и индивидуальный предприниматель Лариса Камаева. В июле 2023 года Генпрокуратура потребовала признать недействительными сделки, заключённые ответчиками в 2014, 2015 и 2017 годах с АО «Порт Пермь» о передаче имущества. В связи с этим, они должны вернуть АО переданные объекты, а права собственности признать отсутствующими.

Генпрокуратура попросила признать недействительной и сделку с бывшим владельцем компании, в рамках которой АО получило заём от него под залог имущества ООО «Порт Пермь». Сумма составила более 160 млн руб. Право залога, согласно опубликованному документу, признано отсутствующим. Кроме того, суд потребовал взыскать с каждого из ответчиков, за исключением АО «Порт Пермь», в доход федерального бюджета государственную пошлину 6 тыс. руб.

Ранее группа акционеров, подконтрольная Чарльзу Батлеру, контролировала более 79% акций АО. Позднее по ходатайству ФАС акции были переданы Росимуществу. АО «Порт Пермь» включили в план приватизации на 2023-2025 годы.

Как отмечали в пресс-службе краевого арбитража, сделка по увеличению уставного капитала ООО, совершённая во исполнение решения совета директоров АО, противоречит требованиям п. 2 ст. 168 и ст. 169 ГК РФ, так как совершена лицами, действующими в интересах Чарльза Батлера. Его контроль над стратегическим обществом не был согласован в законном порядке, что повлекло возможность возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства.

«Придя к выводу о том, что такое незаконное отчуждение имущества стратегического предприятия противоречит основам правопорядка и нравственности, суд первой инстанции требования Генеральной прокуратуры РФ удовлетворил в полном объёме», — добавили в ведомстве.

Ранее суд прекратил дело о банкротстве «Порта Пермь». Чешской компании отказано в признании общества несостоятельным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.