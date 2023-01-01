Алёна Бронникова Генпрокуратура оспорила в суде приватизацию имущества «Порта Пермь» Суд удовлетворил иск в полном объёме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края принял решение по делу о приватизации имущества ООО «Порт Пермь». Резолютивная часть была опубликована в картотеке судебных дел 15 декабря. Судья Дмитрий Коротков принял решение о полном удовлетворении иска Генеральной прокуратуры РФ 18 декабря.

Ответчиками по данному делу являются АО «Порт Пермь», ООО «Порт Пермь», бывший владелец предприятия Чарльз Алексей Батлер, а также ООО «Геоэксплуатация», ООО «ИнвестГрупп», ООО ЮФ «Истина» и индивидуальный предприниматель Лариса Камаева. В июле надзорный орган потребовал признать недействительными сделки, заключённые ответчиками в 2014, 2015 и 2017 годах с АО «Порт Пермь» о передаче имущества. В связи с этим, они должны вернуть АО переданные объекты, а права собственности признать отсутствующими.

Генпрокуратура попросила признать недействительной и сделку с бывшим владельцем компании, в рамках которой АО получило заём от него под залог имущества ООО «Порт Пермь». Сумма составила более 160 млн руб. Право залога, согласно опубликованному документу, признано отсутствующим. Кроме того, суд потребовал взыскать с каждого из ответчиков, за исключением АО «Порт Пермь», в доход федерального бюджета государственную пошлину 6 тыс. руб. Решение может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца.

Ранее группа акционеров, подконтрольная Чарльзу Батлеру, контролировала более 79% акций АО. Позднее по ходатайству ФАС акции были переданы Росимуществу. АО «Порт Пермь» включили в план приватизации на 2023-2025 годы.

Как отметили в пресс-службе краевого арбитража, сделка по увеличению уставного капитала ООО, совершённая во исполнение решения совета директоров АО, противоречит требованиям п. 2 ст. 168 и ст. 169 ГК РФ, так как совершена лицами, действующими в интересах Чарльза Батлера. Его контроль над стратегическим обществом не был согласован в законном порядке, что повлекло возможность возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства.

«Придя к выводу о том, что такое незаконное отчуждение имущества стратегического предприятия противоречит основам правопорядка и нравственности, суд первой инстанции требования Генеральной прокуратуры РФ удовлетворил в полном объёме», — добавили в ведомстве.





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