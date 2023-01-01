Алёна Бронникова Имущество ООО «Порт Пермь» арестовано судом для обеспечения иска Генпрокуратуры Заявление рассмотрят 12 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края наложил арест на движимое и недвижимое имущество ООО «Порт Пермь» в качестве обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры. Ходатайство надзорного органа было удовлетворено, сообщается в определении суда, опубликованном в электронной картотеке дел.

В качестве ответчиков по делу выступают АО «Порт Пермь», ООО «Порт Пермь» и Чарльз Алексей Батлер. Генпрокуратура потребовала признать недействительной сделки ответчиков, заключённые в 2014 и 2015 годах с АО «Порт Пермь» о передаче имущества. В связи с этим, ООО должно вернуть АО переданные объекты, а право собственности ООО признать отсутствующим. Кроме того, Генпрокуратура просит признать недействительной сделку с Чарльзом Алексеем Батлером, в рамках которой АО получило заём от Чарльза Батлера под залог имущества ООО «Порт Пермь». Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», сумма составила более 160 млн руб.

Ранее группа акционеров, подконтрольная Чарльзу Батлеру, контролировала более 79% акций АО. Позднее по ходатайству ФАС акции были переданы Росимуществу. АО «Порт Пермь» включили в план приватизации на 2023-2025 годы.

«Арбитражный суд Пермского края определил: заявление об обеспечении иска удовлетворить. Наложить арест на всё движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО "Порт Пермь". Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и её территориальным органам совершать любые регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРН в отношении объектов недвижимости, принадлежащих ООО "Порт Пермь"», — указано в документе суда.

Ответчики могут обжаловать решение в течение 10 дней со дня вынесения определения. Предварительное рассмотрение дела назначено на 12 сентября 2023 года.





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