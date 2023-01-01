Алёна Бронникова Суд рассмотрел уголовное дело бывшего гендиректора «Порта Пермь» Марека Кинцла обвиняют в растрате более 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми опубликовал результат рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего руководителя ОАО «Порт-Пермь» Марека Кинцла. Заседание состоялось 1 декабря. Судья Наталья Старкова приняла решение вернуть дело прокурору.

«Возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления», — сообщается в документе.

Следователи ГСУ краевого главка завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ОАО «Порт-Пермь». Материалы дела были переданы в суд 13 ноября 2023 года. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая в особо крупном размере).

Следователи считают, что с декабря 2009 по ноябрь 2012 года обвиняемый, занимая пост гендиректора грузового порта, растратил вверенное ему имущество. В эти годы предприятием руководил Марек Кинцл. По его указанию права собственности на принадлежащие предприятию земельные участки и расположенные на них здания и сооружения были безвозмездно переоформлены в собственность иностранной компании. Общий ущерб от этих действий превысил 1 млрд руб.

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